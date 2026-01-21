‘Ciao’ è il nuovo singolo di Cosmo

Lo aveva annunciato qualche giorno fa. A dieci anni dal disco del grande successo L’ultima festa, Cosmo si era detto pronto a pubblicare nuova musica. «Dieci anni in cui è cambiato tutto o forse non è cambiato niente. Non lo so. Ho deciso di celebrare questo anniversario importante nell’unico modo che conosco: guardando al futuro. Con un nuovo disco e con dei nuovi concerti (ho avuto un’idea un po insolita, preparatevi). Non ci sarà molto da aspettare: il primo pezzettino di questa nuova avventura esce fra pochissimo. Mercoledì 21 gennaio alle 10 di mattina. Si titola… Ciao».
E Ciao è arrivata come da annuncio, potete ascoltarla qui e vedere anche il videoclip. “Ti ho solo detto ciao, mentre sparivi laggiù con quel sorriso laggiù”.
«Giocando con gli accordi» racconta Cosmo «siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80. È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo».
Il disco di cui parla si intitola La fonte e uscirà il 17 aprile. È stato scritto, prodotto e suonato da Cosmo con Alessio Natalizia (Not Waving). Qui sotto la copertina.