‘Ciao’ è il nuovo singolo di Cosmo

Lo aveva annunciato qualche giorno fa. A dieci anni dal disco del grande successo L’ultima festa, Cosmo si era detto pronto a pubblicare nuova musica. «Dieci anni in cui è cambiato tutto o forse non è cambiato niente. Non lo so. Ho deciso di celebrare questo anniversario importante nell’unico modo che conosco: guardando al futuro. Con un nuovo disco e con dei nuovi concerti (ho avuto un’idea un po insolita, preparatevi). Non ci sarà molto da aspettare: il primo pezzettino di questa nuova avventura esce fra pochissimo. Mercoledì 21 gennaio alle 10 di mattina. Si titola… Ciao».

E Ciao è arrivata come da annuncio, potete ascoltarla qui e vedere anche il videoclip. “Ti ho solo detto ciao, mentre sparivi laggiù con quel sorriso laggiù”.

Cosmo - Ciao (Official Visual Video)

«Giocando con gli accordi» racconta Cosmo «siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80. È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo».

Il disco di cui parla si intitola La fonte e uscirà il 17 aprile. È stato scritto, prodotto e suonato da Cosmo con Alessio Natalizia (Not Waving). Qui sotto la copertina.