Ci sono Charli XCX e Kylie Jenner nel video della nuova traccia di A. G. Cook

È uscita Residue, una nuova traccia di A. G. Cook per la colonna sonora di The Moment il film di Aidan Zamiri con protagonista Charli XCX (ne abbiamo scritto qui).

A. G. Cook, il produttore prodigio dietro a Brat, ha curato tutta la soundtrack del film, in album che troverà forma sotto il nome di The Moment (The Score) e che verrà pubblicato venerdì 30 gennaio.

Residue si rifà all’elettronica da club, a sonorità rave, e nel video, anche questo girato da Aidan Zamiri, gioca ancora con quella iconicità abrasiva diffuso nella Brat Era di Charli che qui è prima protagonista, prima di scomparire in un attacco dei cloni dell’artista che si dimenano ruotando la chioma di fronte a visual che citano e ironizzano con alcune frasi cardine della popstar come “I never go home”, “Keep Bumping That”, “It’s over”, “Just do it on repeat”. Nell’esercito dei cloni, a spiccare, anche Kylie Jenner che chiude il videoclip.

Qui il video: