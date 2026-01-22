Ci saranno anche i Foo Fighters al tributo a Mariah Carey

Fa un po’ strano leggerlo, ammettiamolo, ma è tutto vero. I Foo Fighters si esibiranno alla serata di gala in onore di Mariah Carey organizzata da MusiCares.

L’evento si terrà venerdì il 30 gennaio a Los Angeles, a due giorni dai Grammy Awards, dove durante la serata Mariah sarà insignita del premio Person of the Year di MusiCares. La motivazione dell’assegnazione: «Per i risultati creativi straordinari e dedizione alle cause filantropiche, raccogliendo al contempo fondi essenziali per sostenere la salute e il benessere della comunità musicale».

Tra la parata di artisti presenti John Legend, Jennifer Hudson, Teddy Swims, Adam Lambert, Laufey, Maggie Rogers, Charlie Puth, Kesha, Taylor Momsen e Billy Porter. E, come dicevamo, anche i Foo Fighters.

Ma come ci sono finiti i Foo Fighters in una serata di gala dedicata a Mariah Carey? È presto detto: Pat Smear, chitarrista della band, ne è un grandissimo fan. In passato era stato proprio Dave Grohl a svelare questa passione: «Pat Smear ama Mariah Carey più di ogni altro artista al mondo. Pat Smear! Il re del punk rock! È una leggenda del punk rock eppure il suo album preferito è Butterfly di Mariah Carey».

Anche i punk hanno i loro guilty pleasure.