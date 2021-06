Christina Aguilera: «Sto con Britney, merita tutta la libertà possibile»  

Mercoledì scorso Britney Spears ha parlato della conservatorship a cui è sottoposta da 13 anni. Nella sua testimonianza, rilasciata in tribunale via Zoom, la cantante ha parlato di anni di abusi e dei motivi che l’hanno spinta a chiedere la fine della tutela del padre Jamie Spears. Sul tema è intervenuta anche Christina Aguilera, che con una serie di post pubblicati sui social ha difeso la collega.

«Negli ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che ha passato», ha detto. «È inaccettabile che una donna, o un qualsiasi essere umano, che vuole controllare il proprio destino non possa vivere la sua vita come desidera. Essere messa a tacere, ignorata o vittima di bullismo, non avere supporto dalle persone che ti sono “vicine” è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare. Il danno emotivo e psicologico che tutto questo può causare non va preso alla leggera. Ogni donna ha diritto al proprio corpo e sistema riproduttivo, alla propria privacy, al proprio spazio e alla propria felicità».

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through. It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

«Non conosco i retroscena di questa storia», ha continuato Christina Aguilera, «l’unica cosa che posso fare è condividere quello che viene dal mio cuore dopo aver letto quello che si dice sui media. La convinzione e la disperazione della sua richiesta di libertà mi fa credere che questa persona, che una volta ho conosciuto, abbia vissuto senza compassione o onestà da parte di chi aveva il controllo della situazione».

Every woman must have the right to her own body, her own reproductive system, her own privacy, her own space, her own healing and her own happiness. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

The conviction and desperation of this plea for freedom leads me to believe that this person I once knew has been living without compassion or decency from those in control. — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

«È una donna che ha lavorato a condizioni e sotto una pressione inimmaginabile, e vi assicuro che si merita tutta la libertà possibile per vivere serenamente. Il mio cuore è con Britney, si merita tutto l’amore e il supporto del mondo».