Christina Aguilera e i consigli per il sesso orale

Christina Aguilera ha parlato di sesso nella nuova puntata del podcast Call Her Daddy, e le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del web. Dalla perdita della verginità ad alcuni dettagli della sua vita sessuale.

Per quanto riguarda il primo rapporto, Aguilera ha detto a Alexandra Cooper che «è stato più tardi di quanto si possa pensare, dato che ero la ragazza che cantava Dirrty e tutte queste cose». Aguilera afferma che, sebbene la gente possa aver dato per scontato che la cantante che ballava in un bikini di spago e con un paio di stivali di pelle rossi avesse molta esperienza sessuale, lei è stata «probabilmente l’ultima persona a perdere la verginità.

«Sono cresciuta con così tante opinioni, tanta gente che mi diceva come essere. Non volevo seguire le loro regole», ha continuato. «Voglio essere in possesso della mia sessualità. Per me stessa. La sessualità è una cosa bellissima. E dobbiamo prendercene cura come donne per assicurarci di dare priorità a noi stesse e a ciò che significa per noi, perché ogni donna è diversa».

Come molte popstar molto popolari agli inizi degli anni 2000, Xtina è stata spesso oggetto di critiche da parte dei media e del pubblico per il suo approccio ritenuto all’epoca provocatorio. Il che non le ha impedito di rimanere fedele alle sue idee. Mi dicevo: «Devo fare canzoni che abbiano un significato per me e che siano valide per quello che sono, senza paura e parlando di qualsiasi cosa. E questo include la sessualità. Sentivo che c’era molta vergogna e paura intorno a questo argomento… quindi volevo solo essere chi ero e creare uno spazio sicuro per tutti per sentirsi bene».

«Crescendo in questo settore, ti vedranno come un’adolescente, poi come una giovane donna, ti vedranno incinta. Ti vedranno attraversare diversi le fasi della tua vita in cui hai un peso diverso. È difficile essere sommersi da tutti i commenti e le opinioni».

Ma la conversazione ha poi virato sul sesso vero e proprio. Come piace farlo a Xtina? «Dipende dallo stato d’animo», ha risposto, aggiungendo che le piace farlo al mattino e sotto la doccia. Inoltre, la Aguilera è un membro orgoglioso del “Mile High Club”, ovvero fa parte di quelle persone che adorano fare sesso in aereo. «Un aereo può essere divertente», ha detto. «Non riesco a credere che non ci siamo mai fatti beccare».

La Aguilera ha continuato dicendo che la chiave del buon sesso è conoscere sé stessi e le proprie preferenze, oltre a stare con un partner con cui si può davvero esplorare. Passando per qualche consiglio per il sesso orale perfetto:

La popstar si è definita “promotrice dell’ingoio”: «Deglutire è davvero una cosa buona, ha un sacco di proteine», sottolineando che è «molto importante stare con un partner con cui si può davvero esplorare».

«Ci sono ragazzi a cui non piace che gli si tocchino le palle… altri a cui piace che gli si facciano cose brutali. Ci sono molti livelli diversi».

Aguilera ha recentemente lanciato il marchio Playground, che vende lubrificanti in una vasta varietà di profumi. La missione del marchio è quella di «far sentire la propria felicità in camera da letto e non solo». La cantante di afferma che la priorità del marchio è «favorire conversazioni affinché le donne si sentano abbastanza sicure da parlare della loro sessualità». «Non bisogna avere vergogna» ha detto a Cooper.