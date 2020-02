Chris Martin torna bambino nel nuovo video dei Coldplay

Chris Martin torna ai giorni della scuola nel video di Champion of the World, il nuovo singolo dei Coldplay.

Diretto dalla regista francese Cloé Bailly e girato a Los Angeles, il video mostra il frontman nei panni di un bambino vittima di bullismo, maltrattato dai genitori e ignorato da tutti, ma che trova conforto nella musica.

Tra i crediti di Champion of the World appare anche il nome di Scott Hutchinson, il frontman dei Frightened Rabbit scomparso di recente. Secondo Martin, il suo brano da solista Los Angeles, Be Kind è stato di grande ispirazione per la canzone di Everyday Life.

«Quando l’ho sentita per la prima volta, pensavo stesse andando in una direzione. Poi ha fatto esattamente il contrario», ha detto Martin del singolo. «In ogni caso, Champion of the World è la canzone che viene da quel percorso diverso, ed è per questo che Scott è indicato tra gli autori del pezzo». Potete vedere il video in cima all’articolo.