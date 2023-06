Chris Martin ha cantato ‘O mia bela Madunina’ allo Stadio San Siro di Milano: il video

La battuta che girava, dopo che Chris Martin ha cantato allo Stadio Maradona Napule è di Pino Daniele, era: e ora a Milano che cosa canterà, O mia bela Madunina?

È successo. Ieri sera nella prima delle quattro date dei Coldplay a San Siro, Martin ha cantato il pezzo simbolo della città lombarda mischiandolo a una sua canzone d’amore per l’Italia e Milano: “Tanti posti così beli (sic), ma nessuno come Milano”.

Prima di intonare O mia bela Madunina, Martin ha ringraziato gli italiani per «essere così gentili con noi da tanti anni» e ha detto che «se non vien molto bene, non mettetelo su YouTube». Nel pezzo mezzo improvvisato ha citato «Pavarotti e Benigni», ha detto «grazie per ospitarci qui» e «grazie a Elisa e Pausini».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolling Stone Italia (@rollingstoneitalia)

Ad accompagnare Martin al violino è salito sul palco Davide Rossi, musicista e produttore torinese (ex Mau Mau) che collabora col gruppo inglese dai tempi di Viva la Vida. I due non hanno provato granché e verso la fine, come scrive Rossi su Instagram, Martin gli ha detto: «Tu continua a suonare, per favore, che devo correre sull’altro palco». Costretto a improvvisare, Rossi ha suonato la parte di Viva la Vida con l’accompagnamento dei cori di San Siro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Rossi (@daviderossimusic)

Ad aprire il concerto sono stati Mara Sattei e i Chvrches, reduci dall’esibizione a Glastonbury. I Coldplay suoneranno a San Siro anche stasera, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno.