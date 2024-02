Chris Martin e il deepfake nel nuovo video degli Idles

La band britannica Idles ha arruolato Chris Martin – sia quello di oggi che quello di 24 anni fa – per farsi dare una mano a mettere insieme il video per la loro nuova canzone, Grace.

La clip è sostanzialmente la stessa che i Coldplay pubblicarono nel lontano 2000 per Yellow, con Martin che cammina lungo una spiaggia triste e deserta sotto la pioggia. Solo che, nella clip di Grace, Martin sta cantando la canzone degli Idles: impresa compiuta con un po’ di tecnologia deepfake.

L’idea per il video è venuta al frontman degli Idles Joe Talbot in un sogno, e la band non solo ha ottenuto l’approvazione di Martin, ma anche il suo aiuto nel trasformare il progetto in realtà. Martin si è preso il tempo per addestrare l’intelligenza artificiale e assicurarsi che la sua performance labiale nel video fosse il più reale possibile.

(Gli Idles non sono il primo atto a rendere omaggio al video di Yellow: un paio di anni fa, Tegan e Sara hanno ricreato quella famosa passeggiata sulla spiaggia per la loro canzone chiamata proprio Yellow.)

Il nuovo disco della band inglese uscirà venerdì 16 febbraio.

Gli Idles pubblicheranno venerdì il nuovo disco, Tangk.