Childish Gambino, ecco i nuovi singoli ‘Summertime Magic’ e ‘Feels Like Summer’

Nessuna vacanza per Donald Glover: dopo il successo di This is America, e del suo video di cui si è parlato più o meno ovunque, e il trionfo del suo giovane Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story, l’attore-musicista-sceneggiatore ha pubblicato due nuovi singoli, entrambi firmati con il moniker Childish Gambino.

Il “pacchetto” è intitolato Summer Pack ed è tutto dedicato all’estate: i singoli sono Summertime Magic e Feels Like Summer, e probabilmente faranno parte del prossimo (e ultimo) album di Gambino, di cui non sappiamo ancora la data d’uscita. Li potete ascoltare grazie al player qui sopra.