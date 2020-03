Childish Gambino è tornato con un nuovo album

Il 15 marzo Donald Glover aveva pubblicato e poi rimosso dal sito donaldgloverpresents.com quello che sembrava essere un nuovo album di Childish Gambino. E oggi 3.15.20, questo il titolo del disco, arriva in digitale. L’LP (il primo sotto l’etichetta Wolf+Rothstein/RCA Records) include 12 brani, fra cui ci sono tre importanti collaborazioni con Ariana Grande, 21 Savage e Khadja Bonet.

Il nuovo progetto discografico è disponibile in due versioni: una divisa in tracce per tutte le piattaforme digitali e un’altra sotto forma di traccia unica con i pezzi mixati, presente su donaldgloverpresents.com. Per promuovere un’esperienza di ascolto condivisa infatti, ai fan è stata data la possibilità di ascoltare 3.15.20 contemporaneamente sul sito per un periodo di tempo limitato.

Nella track list c’è una canzone familiare, Feels Like Summer (composta per il film Guava Island) ma, come la maggior parte delle altre 12 tracce, il suo titolo ora è diventato un timecode che indica a che minutaggio dell’album compare: 42.26. Il featuring con Ariana Grande, confermato in un comunicato stampa, è Time, ma il nome della cantante non compare nei titoli di coda di Tidal, mentre 21 Savage è accreditato sulla traccia 12.38. Tra le altre collaborazioni ci sono quelle con il compositore Ludwig Göransson (per 19.10, 32.22, 42.26, 47.48), Khadja Bonet (12.38) e il figlio di Glover (47.48).

Ecco la track list completa del disco:

01 0.00

02 Algorhythm

03 Time

04 12.38

05 19.10

06 24.19

07 32.22

08 35.31

09 39.28

10 42.26

11 47.48

12 53.49