Chiara Ferragni ha confermato che Fedez è in ospedale

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, quando aveva dato notizia di un problema di salute con una serie di storie su Instagram, Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano.

La conferma è arrivata anche dalla moglie Chiara Ferragni, con un post su Instagram pubblicato in occasione del compleanno della figlia: «sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa)».

A diffondere per primo la notizia è stato il quotidiano Libero, dopo che Fedez aveva annunciato che, per lui, quella di martedì sarebbe stata «una giornata importante. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto e a darmi la forza di affrontare tutto questo».