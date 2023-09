Chi vuole sentire un inedito d’inizio anni ’70 di Joni Mitchell?

“‘La vita sono veli che strappi’, disse Lorraine. ‘No, sono muri che erigiamo’, disse di nuovo quella voce stanca”. Inizia così Like Veils Said Lorraine, un inedito di Joni Mitchell databile tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972, l’anno di For the Roses.

Il demo, pubblicato oggi, farà parte del terzo volume dei cofanetti che raccolgono le incisioni d’archivio della cantautrice. Si intitola Joni Mitchell Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975) e uscirà il 6 ottobre. La canzone, si legge nel sito ufficiale di Mitchell, è ispirata a un dialogo con un’agente immobiliare che le stava mostrando le sue proprietà nella British Columbia.

Il cofanetto copre il periodo dei classici For the Roses, Court and Spark e The Hissing of Summer Lawns e contiene demo, versioni alternative, esecuzioni dal vivo tra cui un paio di pezzi con Graham Nash e David Crosby, uno con Neil Young e gli Stray Gators, un concerto del marzo ’74 al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles. Nel libretto una conversazione tra Mitchell e il regista Cameron Crowe.

L’ultimo album di Mitchell è il live At Newport, col concerto del grande ritorno sulle scene che si è tenuto al festival folk nell’estate 2022. Lo abbiamo recensito qui.