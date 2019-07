Chi sono i musicisti più ricchi del mondo?

Riecco Forbes con la consueta classifica sui personaggi d’oro dell’anno. I più pagati del globo nel 2018, insomma. Qui, ci limitiamo a dare la lista dei più ricchi nel mondo della musica.

Sono solo 16 le donne in totale, ma la notizia che consola è che a occupare il primo posto del ranking c’è Taylor Swift. L’artista ha incassato $266,1 milioni nel 2018 grazie a una parte del suo Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour. Al numero 3 segue Kayne West con $150 milioni. A gonfiare il portafogli del musicista, beatmaker, rapper, produttore discografico e cantautore, le sue numerose collaborazioni moda (in primis quella con Adidas). Quinto in classifica, Ed Sheeran. A soli 28 anni, uno degli artisti più conosciuti al mondo e anche uno dei più ricchi. Per lui, solo nel 2018, $110 milioni.

Dietro di tre posizioni, al numero 8 della classifica, gli Eagles.

19) Elton John con $84 milioni.

20) Beyoncé ($81 milioni) al pari con Jay-Z

25) Drake con $75 milioni.

28) Sean “Diddy” Combs con $70 milioni.

30) Metallica con $68,5 milioni.

36) Rihanna con $62 milioni.

39) Travis Scott con $58 milioni.

41) Katy Perry con $57,5 milioni, pari merito con Justin Timberlake

43) Pink con $57 milioni pari merito con i BTS

E ancora, a seguire, Billy Joel (#53, $52 milioni), Bruno Mars (#54, $51.5 milioni), Eminem e Jimmy Buffett (ex aequo al #57, $50 milioni), Fleetwood Mac (#59, $49 milioni), Ariana Grande e Paul McCartney (ex aequo al #62, $48 milioni), The Chainsmokers (#67, $46 milioni), Guns N’ Roses (#71, $44 milioni), Jennifer Lopez (#76, $43 milioni), Luke Bryan (#78, $42.5 milioni), Rolling Stones (#83, $41 milioni), DJ Khaled, Marshmello e The Weeknd (ex aequo al #87, $40 milioni), Lady Gaga (#90, $39.5 milioni), Dave Matthews Band (#92, $39 milioni), Zac Brown Band, Calvin Harris e Kendrick Lamar (ex aequo al #95, $38.5 milioni), Shawn Mendes (#98, $38 milioni) e Celine Dion (#100, $37.5 milioni).