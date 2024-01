Chi se non Matt Bellamy poteva musicare l’audiolibro di ‘1984’ di Orwell?

Chi se non Matt Bellamy, maestro di storie distopiche formato rock, poteva scrivere la colonna sonora dell’audiolibro di 1984?

Il cantante e chitarrista dei Muse, che ha citato il libro di George Orwell più volte, ne ha musicato la versione audio col compositore Ilan Henry Eshkeri. Le musiche sono state registrate dalla London Metropolitan Orchestra negli studi Abbey Road.

L’audiolibro, che uscirà il 4 aprile, è narrato da Andrew Garfield (La battaglia di Hacksaw Ridge, The Amazing Spider-Man) con Cynthia Erivo (Harriet, Genius: Aretha), Andrew Scott (Fleabag, Sherlock), Tom Hardy (Revenant, Black Hawk Down).

Le atmosfere e le idee del romanzo di Orwell tornano spesso nel repertorio dei Muse e Bellamy ha citato il libro parlando della presidenza Trump. 1984 è in particolare la principale fonte di ispirazione dell’album dei Muse del 2009 The Resistance non solo per lo scenario politico, ma anche per la storia tra Winston e Julia.

«Quando l’ho letto a scuola una quindicina d’anni fa», disse all’epoca Bellamy, «mi è sembrato interamente incentrato sulla politica. Ma quando l’ho riletto mi ha preso molto di più la storia d’amore»