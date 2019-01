Chi è il misterioso cantante in sala prove coi Soundgarden?

Il 16 gennaio i Soundgarden si esibiranno al Forum di Los Angeles. Sarà un concerto molto speciale in memoria del compianto cantante Chris Cornell, tant’è che il nome scelto per l’evento è appunto: I am the highway: a tribute to Chris Cornell.

Ci sarà da ricordare come si deve un uomo molto importante, sia per i fan che per la band, perciò il gruppo si è letteralmente segregato in sala prove, dove in questi giorni sta ripetendo all’infinito la scaletta del concerto.

Non ci è dato però sapere chi canterà al posto di Cornell. Un video caricato ore fa da Matt Cameron mostra la band intenta a provare The Day I Tried To Live. le immagini non sono chiare, pesantemente distorte da un effetto caleidoscopico, in più il cantante non viene mai inquadrato. Chi sarà?

Alcune indiscrezioni punterebbero il dito su Marcus Durant degli Zen Guerrilla, gruppo del Delaware ormai sciolto ma che in qualche modo è sempre stato vicino ai Soundgarden. Lo potremo scoprire soltanto il 16 gennaio.