Chi c’era alla sfilata di debutto di Pharrell Williams per Louis Vuitton

Martedì Pharrell Williams ha sfilato con la sua collezione Primavera/Estate 2024 per Louis Vuitton. Il suo debutto ufficiale come nuovo direttore creativo per la divisione maschile della casa di moda è stato seguito da un pool di superstar: Beyoncé, Jay-Z, Zendaya, Megan Thee Stallion, Kim Kardashian, Jared Leto, LeBron James, Naomi Campbell e Tyler, the Creator.

Dopo l’inchino di Williams nel finale, lui e Jay-Z sono saliti sul palco per esibirsi davanti al pubblico: tra i pezzi c’era anche Frontin’ del 2005, il primo singolo di Williams con il featuring del rapper di The Blueprint.

Jay – Z and Pharrell perform “Frontin’” in Paris at his first show as Louis Vuitton men’s creative director. pic.twitter.com/04IBNzA44e — WMV (@worldmusicviews) June 21, 2023

A febbraio Louis Vuitton aveva annunciato che Williams avrebbe assunto il ruolo di direttore creativo dopo la morte di Virgil Abloh, che aveva guidato la collezione maschile di LV dal 2018 fino alla sua morte nel 2021.

“Ci sono così tante altre stelle nella tua costellazione. Una volta che ti rendi conto che la costellazione non è nemmeno opera tua, sei fortunato a esistere e brillare in quel momento in cui l’universo ti ha messo intorno queste cose per lasciare un segno”, ha detto Williams a Vogue martedì, prima della sua sfilata di debutto. “È così che mi sono sentito nei confronti di questo impegno. Mi sono svegliato e ho ricevuto quella chiamata, ne sono onorato”. E ha proseguito: “Sto continuando a dire grazie all’universo per avermi dato questa occasione”.

Ecco chi c’era allo show di Pharrell.

Jay-Z and Beyoncé

La diva di Renaissance, accompagnata dal marito Jay-Z, è arrivata martedì alla sfilata di Louis Vuitton a Parigi. Quel giorno la coppia ha condiviso su Instagram le foto mentre andava all’evento.

Zendaya

Alla sfilata di Pharrell per LV c’era anche Zendaya: il trailer del film di Luca Guadagnino di cui è protagonista, Challengers, è appena stato diffuso.

Jared Leto e Kim Kardashian

Kim Kardashian è arrivata con un completo pixelato camouflage e si è seduta accanto a Jared Leto, che questa volta non era vestito da gatto come al MET.

Willow Smith, Jaden Smith e Tyler, the Creator

“Ti voglio così tanto bene”, ha scritto Tyler nelle sue Instagram stories accanto a un video di Williams che cammina sulla passerella. “Fratello, ho pianto come una fontata. Non riuscivo nemmeno a fare foto”.

Da Rolling Stone US