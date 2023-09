Cher è accusata di avere fatto rapire il figlio

Cher è accusata di avere assoldato quattro uomini per rapire il figlio allo scopo di impedirgli di riconciliarsi con l’ex moglie. La rivelazione emerge dai documenti legali emersi solo ora relativi al divorzio di Elijah Blue Allman, figlio di Cher e di Gregg Allman.

Dopo aver chiesto il divorzio dalla moglie Marie Angela King nel 2021, i due si sono riavvicinati nel novembre 2022 per 12 giorni. È stato in quel lasso di tempo che i quattro uomini sarebbero entrati nella loro stanza d’hotel a New York rapendo Allman. Era il 30 novembre, il giorno del loro anniversario di matrimonio.

«Non so come stia, né dove si trovi mio marito, sono molto preoccupata», scrive King in una dichiarazione datata 4 dicembre 2022. E ancora: «Mi è stato detto da uno dei quattro uomini che lo hanno preso che sono stati assoldati dalla madre» di Allman. A King non sarebbe stato consentito «di vedere o parlare» col marito «che ora si trova in una casa di cura, ma non mi è stato detto quale. Mi è stato riferito che non può usare il telefono».

La donna sarebbe stata invitata a lasciare la casa della coppia, che è di proprietà di Cher. Lo riporta Entertainment Weekly. «L’ho fatto credendo che gli assegni di mantenimento sarebbero arrivati puntualmente e che sarei stata in grado di permettermi un alloggio», afferma King nei documenti del tribunale. «Non mi è stato permesso di recuperare tutti i miei effetti personali, né mi è stata data la possibilità di fare un inventario dei nostri beni».

Allman ha parlato apertamente della sua dipendenza dalle droghe, di cui ha cominciato a fare uso da adolescente. Dopo il presunto rapimento, ha vissuto per un certo periodo allo Chateau Marmont di Los Angeles sotto la supervisione di una persona assunta da Cher, come riporta il Daily Mail. All’inizio di questo mese, «il personale dell’hotel lo ha trovato disteso a faccia in giù sul marciapiede che porta all’ingresso, con le braccia lungo i fianchi». Due giorni dopo, la polizia lo avrebbe portato in un centro di riabilitazione.

Da Rolling Stone US.