Cher chiede la custodia del figlio Elijah Blue Allman: gravi problemi di abusi di sostanze e di salute mentale

Cher ha chiesto la tutela del figlio Elijah Blue Allman, 47 anni, a causa dei suoi problemi di abuso di sostanze e di salute mentale. Secondo People, che ha ottenuto i documenti depositati ieri presso la Corte Superiore di Los Angeles, la cantante chiede di essere l’unica tutrice del patrimonio di suo figlio poiché questi è «sostanzialmente incapace di gestire le sue risorse finanziarie».

La dichiarazione afferma che è «urgentemente necessario un tutore… per proteggere la proprietà di Elijah da perdite o lesioni», spiegando che egli «al momento non è in grado di gestire i suoi beni a causa di gravi problemi di salute mentale e di abuso di sostanze».

«Elijah ha diritto a distribuzioni regolari da parte del Trust, ma dati i suoi continui problemi di salute mentale e di abuso di sostanze, [Cher] è preoccupata che tutti i fondi distribuiti a Elijah verranno immediatamente spesi in farmaci, lasciando Elijah senza risorse per provvedere a se stesso e mettendo a rischio la vita di Elijah», si legge nel documento.

Si aggiunge che la ex moglie di Allman, Marie Angela King, non può essere la sua tutrice perché «la loro tumultuosa relazione è stata segnata da un ciclo di dipendenza da droga e crisi di salute mentale».

Il documento fa seguito alle notizie riportate all’inizio di quest’anno secondo cui Cher aveva assunto quattro uomini per rapire suo figlio e impedirgli di riconciliarsi con King. La cantante ha risposto alle voci in un comunicato a People, confermando che «non era vero».

L’accusa è emersa a settembre nei documenti di divorzio recentemente emersi riguardanti Allman – il figlio di Cher avuto con Gregg Allman – e King. Secondo i documenti, la coppia ha chiesto il divorzio nel 2021, ma nel novembre 2022 si sarebbe riavvicinata per 12 giorni. Fu durante questo periodo, il 30 novembre, che quattro uomini entrarono nella loro camera d’albergo di New York e rapirono Allman.

Il 4 dicembre 2022, King ha scritto una dichiarazione in cui afferma: «Al momento non sono a conoscenza dello stato di salute o di dove si trovi mio marito. Sono molto preoccupata e preoccupata per lui». Ha anche detto che uno dei quattro uomini ha ammesso che “sono stati assunti dalla madre del firmatario”, aggiungendo: «Dall’agosto 2022, mi è stato detto che non mi è permesso vedere o parlare con [Allman], che è attualmente in isolamento in un struttura di trattamento che non mi è stata rivelata. Mi è stato anche detto che [Allman] non ha accesso al suo telefono».

Oltre a negare il presunto rapimento, Cher ha rifiutato di parlare ulteriormente della questione. Tuttavia, ha offerto un’ulteriore dichiarazione riguardante la lunga lotta di suo figlio con l’abuso di sostanze.

«Non soffro di alcun problema diverso da milioni di persone negli Stati Uniti», ha detto. «Sono una madre. Questo è il mio lavoro: in un modo o nell’altro, cercare di aiutare i miei figli. Fai qualsiasi cosa per i tuoi figli. Ogni volta che puoi aiutarli, lo fai e basta, perché questo è essere una madre. Ma è gioia, anche con angoscia – soprattutto, quando pensi ai tuoi figli, sorridi e li ami, e cerchi di essere lì per loro».

La dichiarazione del tribunale di questa settimana conferma che Cher ha «lavorato instancabilmente per portare Elijah in cura e fornirgli l’aiuto di cui ha bisogno».

«[Cher] ama immensamente Elijah e ha sempre agito pensando al suo migliore interesse», afferma il documento. Si rileva inoltre che la cantante «non è stata in grado di discutere le sue preferenze riguardo alla nomina di un conservatore temporaneo» a causa dei suoi «attuali problemi di salute mentale e fisica».

L’udienza per un’ordinanza di tutela temporanea è fissata per il 5 gennaio 2024. Seguirà un’udienza per un’ordinanza permanente il 6 marzo 2024.