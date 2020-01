Chemical Brothers, annunciati due concerti in Italia

Dopo gli show con cui lo scorso novembre hanno lasciato a bocca aperta il pubblico di Milano e Livorno, i Chemical Brothers hanno annunciato due nuovi appuntamenti con il pubblico italiano, con il loro tour nato a supporto dell’ultimo album No Geography che, quest’estate, passerà da Bologna e Roma.

Tom Rowlands e Ed Simons, infatti, saliranno sul palco del Bologna Sonic Park l’11 luglio e del Rock in Roma il 26 dello stesso mese, per quelli che si preannunciano due appuntamenti imperdibili. Tra gli artisti di punta nel cartellone del Sónar 2020, i Chemical Brothers rappresentano l’essenza dell’elettronica anni ’90 grazie ad album come Dig Out You Own Hole o Surrender, capolavori che hanno contribuito a trasformare i due producer britannici in leggende.

Sabato 18 gennaio partirà su ticketone.it la presale esclusiva, mentre la prevendita generica inizierà lunedì 20 gennaio.