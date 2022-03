‘Che fine ha fatto Fibra?’: guarda il nuovo 64 Bars uscito stanotte

A tre giorni dall’uscita del nuovo disco di inediti, Caos, Fabri Fibra è apparso a sorpresa nel nuovo Red Bull 64 Bars, pubblicato sul canale di Red Bull Italia. Potete vedere il video qui sopra.



64 barre composte per l’occasione in cui il rapper viaggia nel tempo e nei ricordi per raccontare chi è oggi. Oh, che fine ha fatto Fibra?. Alla produzione Zef.

«La gente è pazza, prima ti chiede una foto

Poi la posta sul profilo e lascia un commento sotto

Tipo: “L’ho beccato in giro ma nemmeno lo ascolto

Meglio se beccavo Sfera che è pure più famoso”».





Intanto venerdì 18 arriva il nuovo disco, seguito in estate da un tour di cui trovate le date qui sotto:



09 luglio​ AREZZO ​MENGO MUSIC FEST​

10 luglio​ LEGNANO (MI)​​ RUGBY SOUND FESTIVAL

​

16 luglio ​PORDENONE​ PORDENONE LIVE 2022

17 luglio​ BOLOGNA ​SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio​ ROMANO D’EZZELINO (VI) ​AMA FESTIVAL

27 luglio​ CASTIGLIONCELLO (LI)​​ CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio ​MOLFETTA (BA) ​LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio ​LECCE ​OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ​ROCCELLA IONICA (RC)​​ ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL



03 agosto​ CATANIA ​SOTTO IL VULCANO FESTIVAL