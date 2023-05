Che fai, non ci vai a BOnsai Garden?

BOnsai Garden giunge alla sua seconda edizione. La rassegna musicale estiva del Parco delle Caserme Rosse a Bologna inizierà il 26 giugno e si concluderà il 24 luglio. Sul palco: Gianluca Grignani, Emis Killa, Colle der Fomento, Mara Sattei, Galeffi, The Driver Era, Mostro, Nayt, Santi Francesi, una tappa del rap festival itinerante Slam! (con Silent Bob & Sick Budd, Johnny Marsiglia, Mattak e Egreen), lo spettacolo di Mammadimerda e tanti altri artisti ancora da annunciare.

BOnsai Garden è una rassegna che vuole connettere la musica con l’ambiente. Il focus è tematizzare il legame tra l’ambiente e la cultura musicale, mettendo in risalto gli aspetti della sostenibilità ambientale connessa agli eventi. Una rassegna musicale estiva in mezzo al verde, a Bologna, in un cielo pieno di stelle. Piccola ma preziosa, proprio come l’estate che ci lascia, nel ricordo di un concerto, il senso di libertà.

Il programma annunciato ad oggi:

– 30 giugno: Mammadimerda – Uno spettacolo esecrabile al sole

– 5 luglio: Slam! (Silent Bob & Sick Budd, Johnny Marsiglia, Mattak, Egreen)

– 6 luglio: Mostro + Nayt

– 9 luglio: Gianluca Grignani

– 12 luglio: The Driver Era

– 15 luglio: Mara Sattei

– 16 luglio: Galeffi

– 19 luglio: Santi Francesi

– 20 luglio: Emis Killa

– 23 luglio: Colle der Fomento

