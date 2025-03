Che cos’è questa storia dei 12.500 dollari da pagare per fare il roadie di Gene Simmons

La notizia circolata ieri secondo cui bisogna sborsare 12.500 dollari per fare il roadie di Gene Simmons è fortemente esagerata. Non si tratta infatti di un’offerta di lavoro, ma una delle cosiddette experience che vengono vendute dal musicista. E no, non ci si spacca la schiena pagando per faticare.

Ne abbiamo scritto qui. Il mercato delle esperienze da fare con i musicisti è florido grazie alla presenza dei superfan che sono disposti a spendere 2000 dollari per una foto col loro idolo o molto più per brindare con un rocker o giocare con lui ai videogame nel backstage.

Ecco perché si stanno moltiplicando i cosiddetti pacchetti vip che oltre al biglietto di ingresso offrono gadget e soprattutto “esperienze”. La Ultimate Gene Simmons Experience e le altre experience che il bassista vende sul suo sito rientrano in questa logica.

Dopo aver pagato 12.495 dollari, una persona a concerto (più un accompagnatore) riceverà un basso autografato da Simmons e suonato a una prova dei Kiss, potrà incontrare il bassista e la sua band in hotel (o in un altro posto il giorno del concerto), farà un pasto con loro, avrà accesso a backstage e soundcheck, salirà sul palco durante lo show presentato da Simmons, potrà scattare fotografie di tutta la giornata e portare da casa quattro oggetti a sua scelta che il musicista firmerà. E poi l’esperienza-roadie: oltre a ricevere un badge, maglia e cappello della crew, arriverà al locale coi musicisti e «darà una mano alla band a prepararsi per lo show», una formula generica che non fa certo pensare a un impegno lavorativo serio.

Per “soli” 6500 dollari Simmons vende un’altra Bass Experience che prevede tra le altre cose di portarsi a casa un basso elettrico (questo non suonato alle prove di Kiss) e di incontrare Gene Simmons che, assicura la descrizione del pacchetto, «è molto alla mano, divertente e informato su quasi tutti gli argomenti».