Che cosa sta succedendo fra Luchè e Salmo

Nuovo round nella sfida fra Luchè e Salmo. Sono anni che i due rapper non se le mandano a dire, ma stavolta l’ex Co’Sang ha pubblicato un freestyle tutto dedicato al “rivale”. Si intitola non a caso Estate dimmerda 2, sorta di anti-sequel dell’Estate dimmerda pubblicato da Salmo nel 2017.

Nel pezzo, tra le altre cose, Luchè sostiene che Salmo è stato costretto a regalare 10 mila biglietti per cercare di riempire San Siro, dice che quando ha sentito Il cielo nella stanza «ho rivalutato Plaza», che è «l’antifiga travestito da anticristo», «da Russell Crowe sei diventato Pio e Amedeo, che imbarazzo quel tuffo nella piscina di Sanremo», «sei un italiano medio», «hai avuto il tuo momento poi la trap vi ha finiti, non sopravvivete ai trend perché non siete veri artisti», «tu sei fra quelli che fa i soldi e diventa fascista».



Estate dimmerda 2 è solo l’ultimo atto di un, ehm, dialogo che continua da tempo. Nel 2019 Salmo festeggiava il successo del Machete Mixtape 4 scrivendo sui social che «a cinque settimane dall’uscita Machete 4 è ancora il disco più venduto in Italia. Playlist dopo nove mesi è ancora nella Top 5. Facile raggiungere la prima posizione, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata ma questi sono i due migliori album usciti tra il 2018 e il 2019».

Quando Luchè gli dice che i due album non sono i migliori di quegli anni e che Marylean è copiata dalla sua Je ce credevo, Salmo lo definisce «rapperino invidioso» che dal vivo da schifo. La replica: «Io di te ho ascoltato poco ma mi è bastato per capire quanto veramente sia una merda la tua musica e te lo dico veramente con il cuore in mano senza nessuna invidia». Tra le altre cose, Luchè diceva di avere su un «telefonino inglese» un messaggio in cui Salmo si complimentava con lui per l’album Malammore.

Avanti veloce a una settimana fa, quando Salmo ha trollato Luchè in Red Bull 64 Bars: “L’inferno lo conosco bene, ci tornerei per farci un mese, una vita di promesse spese, drin… squilla il telefono inglese”.

Ora Luchè, di cui si aspetta il disco in coppia con Geolier, ha inserito in Estate dimmerda 2 un audio in cui Salmo ammette di avere inviato il messaggio di complimenti: “Certo, è vero, fra’, è verissimo il messaggio che t’ho mandato. Perché quel disco era figo. Una volta l’ho ascoltato, bro, una volta. Perché io rap italiano non ne ascolto, immagina se posso ascoltare Luchè”. E ancora, da una registrazione dal vivo: “Sono veramente contento di poter condividere il palco con uno dei miei rapper preferiti, un mostro sacro, raga. Fatemi sentire la voce per Luchè”.