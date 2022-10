Che cosa è successo fra Madonna e Cardi B

Cardi B ha accusato Madonna di straparlare dopo che la popstar ha pubblicato una storia Instagram in cui rivendicava il ruolo di precorritrice e abbinava il nome della cantante di Wap (e quelli di Kim Kardashian e Miley Cyrus) all’emoji del clown. Spoiler: finisce con una telefonata conciliatoria e due cuoricini rossi.

È iniziato tutto ieri quando Madonna ha postato nelle sue stories un testo in cui, partendo dal libro S.E.X., affermava la primogenitura nel campo della liberazione sessuale delle cantanti pop. «Trent’anni fa» scrive «ho pubblicato un libro intitolato S.E.X. in cui, oltre a mie foto nude, c’erano immagini di uomini che baciano uomini, donne che baciano donne, io che bacio tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie sessuali e ho condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in modo ironico».

«Ho passato gli anni seguenti ad essere intervistata da bigotti che cercavano di rimproverami per essermi emancipata. Mi hanno chiamata troia, strega, eretica, il diavolo. Ora Cardi B può cantare della sua Wap (sigla che sta per wet ass pussy, ndr), Kim Kardashian può finire sulle copertine delle riviste con le chiappe fuori e Miley Cyrus può cantare “I came in like a wrecking ball”».

E fin qui tutto bene: il ruolo di precorritrice di Madonna in questo campo è assodato. Lei però non s’accontenta e aggiunge un «prego, bitches» accompagnato dall’emoji del clown.

In un tweet poi cancellato Cardi B ha risposto che «sono cresciuta ascoltando questa donna e le ho reso omaggio più e più volte… può esprimere il suo punto di vista senza aggiungere l’emoji del clown e gettare merda. Che delusione sono queste icone una volta che riesci a sfondare nell’industria, ecco perché me ne sto per conto mio».

Start your morning with coffee and violence pic.twitter.com/oNSEBPHG7K — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2022

Cardi ha replicato anche alle proteste dei fan di Madonna definendoli «ridicoli» e dicendo che «me ne sbatto di chi si tratta, nessuno può mancarmi di rispetto, tanto più senza motivo».

Madonna non ha risposto pubblicamente, ma poche ore dopo Cardi B ha scritto di averla sentita: «Ho parlato con Madonna… È stato bello… Buona giornata e guidate con prudenza».

I talked to Madonna …It was beautiful ….Have a great day and drive safely yallll😘 — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2022

Lo scambio è poi diventato affettuoso anche su Twitter, un vero happy end con tanto di cuoricini rossi. Madonna: «Ti amo Cardi B. L’ho sempre fatto e sempre lo farò». Cardi B: «Ti amo».