Che cosa ci fa David Byrne nel video di Olivia Rodrigo e Chappell Roan?

A David Byrne non manca il senso dell’umorismo. Non ha paura di ficcarsi in situazioni in cui i fan di vecchia data non vorrebbero si mettesse. Ed evidentemente ha sviluppato un bel rapporto con Olivia Rodrigo.

Fatto sta che appare nel nuovo video di Expectations, remix della traccia di Olivia Rodrigo con l’aggiunta di Chappell Roan. Il venerabile leader dei Talking Heads recita la parte di Johnny Johnson, il presentatore del Big Expectations Show, un game show ispirato a Family Feud, adattato da noi come Tuttinfamiglia, Tutti x uno e Famiglie d’Italia, e a Hollywood Squares, un’idea che in Italia è diventata Il gioco dei 9 e Tris per vincere.

L’immaginario a cui si richiama il video diretto da Bardia Zeinali è quello della tv anni ’80. I co-protagonisti sono Dan Nigro (co-autore e produttore di Rodrigo), i Venus Twins, Eli Wirija, Aquaria, Leo Reilly, Gina Seriel, Jack Miller, Daniel Stanfield, Noah Stanfield.

«Dan mi ha sfidato a scrivere una canzone-mantra come quelle che nel pop e nel rap dicono cose tipo “io valgo”», ha detto Rodrigo a Hits1. «È stata una sfida interessante in quanto autrice, perché sono abituata a sedermi al pianoforte e scrivere: “Questo è ciò che provo nel profondo del mio cuore e da, da, da, da, da, questo è quello che è successo”. È stato un po’ come allenare un muscolo creativo. All’inizio la canzone non mi piaceva, ne volevo scriverne una diversa, poi ci sono tornata su. È una specie di manifestation tool».

“L’ho conosciuto a una festa, credo fosse sotto l’effetto di droghe”, canta Rodrigo. “Non era né intelligente né spiritoso, ma mi ero convinta che lo fosse. Aveva un appartamento fantastico e un’auto che gli avevano comprato i genitori. Pensavo fosse perfetto, e ora gli ho bloccato il numero”. Nella nuova versione, Roan cambia il sesso della persona di cui parla: “Non mi accontenterò di una ragazza con un lavoro fasullo, sembrano alla disperata ricerca d’amore, ma io, tesoro, non lo sono”.

Olivia Rodrigo - expectations (feat. Chappell Roan) (Official Music Video)

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Non è la prima collaborazione tra Byrne e Rodrigo. Anzi, in passato i due si sono esibiti assieme e l’ex dei Talking Heads ha pubblicato una bella cover di Drivers License, il primo singolo dell’americana, quello che l’ha resa famosa. Nel testo di Byrne la persona che lo fa sentire insicuro non è più la bionda dell’originale (si dice fosse Sabrina Carpenter), ma un ragazzo biondo che è “molto più giovane di me”.

La cover con un testo lievemente cambiato è uscita nel quinto anniversario del singolo accompagnata nella versione in vinile da Burning Down The House rifatta dal vivo dalla coppia al Governors Ball.

Quella di Drivers License doveva essere sola la prima cover pubblicata per festeggiare i cinque anni dell’album di debutto di Rodrigo Sour. Non si sono più ascoltate le «versioni reimmaginate da alcuni dei miei artisti preferiti di sempre» annunciate dalla cantante.