Charlie Charles, Giorgio Poi e I Hate My Village: i 61 ospiti del Jova Beach Party

Jovanotti ha annunciato 61 (!) ospiti per il suo Jova Beach Party, il tour nelle spiagge in programma per quest’estate.

Gli artisti arrivano da ogni parte del mondo, letteralmente, dalla Colombia alla Palestina, dagli Stati Uniti al Congo e si alterneranno nelle varie date. Tra i nomi coinvolti c’è parecchia gente che conosciamo bene: Charlie Charles, Giorgio Poi, gli I Hate My Village, gli Ex-Otago, i Boomdabash, Alborosie, Tony Allen e tanti altri…

A quanto pare si dovranno aggiungere anche altri nomi.

Nei giorni scorsi, il cantante aveva lanciato anche un’app che funziona da radio e da guida per i suoi concerti.