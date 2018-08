Charli XCX si diverte più di te

L’estate non è proprio periodo di vacanze se ti chiami Charli XCX. Da ora fino alla fine di novembre, la cantante occupa uno dei posti più ambiti del pop, visto che è una delle due opening act del Reputation tour di Taylor Swift, assieme alla sua amica Camila Cabello. «Siamo una line-up molto interessante, ragazze che si gestiscono da sole», dice Charli.

«Mi fa stare bene». Il popolo del pop ha incontrato Charli la prima volta sotto forma di cantante affascinante e ribelle, autrice di hit super catchy come I Love It delle Icona Pop e la sua Boom Clap. Negli anni successivi, Charli ha stravolto la sua attitude e cambiato il suo suono, realizzando due mixtape di club music, acida e sognante, in collaborazione con la clique elettronica PC Music, coinvolgendo ospiti dal pop underground internazionale.

«Mi piacciono i tipi estremi, persone che sono stravaganti ogni volta che pubblicano qualcosa», dice. «Non mi interessano le persone che non vogliono rompere le barriere. Lo trovo noioso». L’unica canzone che suona da quei mixtape in questo tour è Unlock It, da Pop 2, che Taylor ha recentemente inserito in una playlist su Spotify. Altrimenti, Charli conserva la sua musica più avanguardista per luoghi più consoni: «Pop 2 è nato per essere suonato in un club, un ambiente intenso e sudato».

Nel frattempo, sta pianificando di pubblicare nuove tracce di spessore durante l’estate, iniziando dal groove pop-trap di 5 in the Morning – e non le interessa molto riuscire ad arrivare in radio. «La cosa figa del pop di oggi è che a nessuno frega niente delle radio», dice Charli. «Puoi avere una carriera incredibile senza mai arrivarci. È bellissimo!».