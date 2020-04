Charli XCX scriverà un disco in quarantena

A poco meno di un anno dall’uscita di Charli, Charli XCX ha annunciato che approfitterà dell’isolamento da coronavirus per scrivere un nuovo album da zero. Il progetto ha già un titolo – How I’m Feeling Now – e una data d’uscita provvisoria, fissata al prossimo maggio.

I AM MAKING A NEW ALBUM. RELEASE DATE MAY 15TH. WORKING TITLE: HOW I’M FEELING NOW pic.twitter.com/m66Y1K24Zd — Charli (@charli_xcx) April 6, 2020

La notizia arriva direttamente dalla popstar, che ha spiegato cosa ha intenzione di fare con un videomessaggio condiviso su Twitter. “Spero che tutti stiate facendo quello che serve per restare positivi in questo periodo inaspettato. Per me essere positiva significa essere creativa, per questo ho deciso di usare il periodo di isolamento per scrivere un nuovo album da zero”, spiega Charli. “Sarà molto rappresentativo di questo momento, perché userò solo gli strumenti che ho a disposizione qui a casa. Farò tutto in casa, la musica, l’artwork e i video, e chiederò a qualcuno di collaborare online. Tutto il processo sarà aperto, chiunque vorrà osservare sarà il benvenuto: pubblicherò anche demo, parti di voce e messaggi scambiati con i collaboratori, e farò dirette Zoom per chiedervi cosa ne pensate e trovare nuove idee”.