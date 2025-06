Charli XCX replica ai ‘boomer’ che la criticano per l’autotune: «Affascinanti»

Charli XCX ha risposto con ironia ai commenti negativi ricevuti dopo la performance di sabato sera a Glastonbury, in particolare da parte di chi l’ha accusata di fare uso eccessivo di autotune. «Che noia. Mi sono quasi addormentata», ha scritto la cantante su X (ex Twitter) il giorno successivo al concerto in merito a commenti come quelli che trovate qui:

It's official Charli XCX is the worst performer I have ever seen at Glastonbury, Bez from the Mondays sings more. — Dean (@DeansterMc) June 28, 2025

One thing I will never understand is why Charli xcx is as big as she is, shite music, sounds so bad she has to sing with so much autotune everytime she performs live. What am I missing here? #Glastonbury2025 — BDog (@b_daws19) June 28, 2025

La popstar britannica ha aperto il suo show sul palco Other con una scenografia fiammeggiante in stile Brat, tra fuochi e hit: da Von dutch a 365, passando per vecchie hit come party 4 u e molte altre. Una performance che ha attirato l’attenzione anche delle persone online, tanto che la popstar si è sentita di rispondere: «Mi diverte molto leggere questi commenti da boomer su come ‘dovrebbe’ essere una performance», ha scritto. «Pensare che l’uso consapevole dell’autotune sia una truffa, o che serva per forza una band dal vivo per essere considerati autentici… è la narrativa più logora di sempre». Charli XCX ha concluso il suo discorso con un ultimo tweet: «Mi piacciono molto questi commenti in stile boomer sulla mia esibizione a Glastonbury. Mi affascinano davvero molto».

Ha poi aggiunto: «Trovo stimolante che si apra un dibattito, perché per me l’arte più interessante è quella che divide, che provoca, che non si lascia digerire facilmente. Quella che lascia un segno, anche se non è per tutti»·

I suoi tweet: