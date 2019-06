Per cominciare il lunedì come si deve, Charli XCX ha annunciato le date del tour per il nuovo album Charli, che uscirà il 13 settembre.

E c’è da dire che, fortunatamente, la cantante inglese (vero nome Charlotte Emma Aitchison) non si è dimenticata dei fan italiani: il 18 novembre arriverà al Fabrique di Milano per l’unica data italiana.

I biglietti saranno in vendita dalle 10 di venerdì 21 giugno, mentre dalle 10 del giorno prima per chi è iscritto alla Comcerto Family e My Live Nation.