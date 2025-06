Playlist

La prima playlist di "Vinyl", colonna sonora

degli anni '70 di Mick Jagger

Gli anni d'oro della grande discografia su Sky Atlantic dal 15 febbraio. Siamo a New York nei '70: un mix irripetibile di sesso, droga, rock'n'roll, crimine, talento e passione. La musica giusta per prepararsi al debutto in contemporanea con gli States