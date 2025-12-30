 Chappell Roan cancella l’omaggio a Brigitte Bardot dopo aver scoperto le sue idee politiche | Rolling Stone Italia
Chappell Roan cancella l’omaggio a Brigitte Bardot dopo aver scoperto le sue idee politiche

La cantante ha citato l'icona francese in 'Red Wine Supernova' non sapendo nulla delle opinioni dell'attrice scomparsa due giorni fa

Chappell Roan

Foto: Kimberley Ross per Rolling Stone Italia

Chappell Roan ha cancellato un omaggio a Brigitte Bardot dopo aver scoperto che l’attrice francese aveva idee politiche di destra.

«Caspita, non sapevo di tutte quelle cose», ha scritto Roan in una Instagram Story dopo aver cancellato il primo post. «Ovviamente sono cose che non approvo. È stato molto deludente scoprirle».

Il post iniziale di Roan, condiviso domenica dopo la morte di Bardot, recitava: «Riposa in pace, signora Bardot. È stata la mia ispirazione per Red Wine Supernova».

I versi iniziali della canzone dicono: “She was a playboy, Brigitte Bardot / She showed me things I didn’t know”, un omaggio a Bardot come icona della rivoluzione sessuale del Novecento.

Dopo la carriera cinematografica, come è noto BB si è dedicata principalmente alla difesa dei diritti degli animali. I suoi sforzi in questo campo sono stati spesso messi in ombra da commenti controversi su altri temi. Nella sua autobiografia del 2003 ha denigrato i membri della comunità LGBTQ+ e si è scagliata contro la «islamizzazione della società francese». È stata accusata di incitamento all’odio razziale e multata per 5000 euro.

È stata condannata e multata per aver incitato all’odio razziale cinque volte. Nel 2018 hanno fatto discutere le sue parole sul movimento #MeToo. Parlando con Paris Match ha detto che «molte attrici flirtano con i produttori per ottenere un ruolo. Poi, quando raccontano la storia in seguito, dicono di essere state molestate…».

