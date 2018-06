Chaka Khan è tornata con un nuovo video, “Like Sugar”

Sua Maestà Chaka Khan è tornata con un nuovo singolo e un video bellissimo. Si chiama Like Sugar ed è già la hit dell’estate per quanto ci riguarda.

Era dal 2007 che la regina del funk non pubblicava nuovo materiale. Il singolo è tratto da un misterioso nuovo album che uscirà pare entro l’anno per Diary Records, una nuova label gestita da M.I.A. e il produttore Switch (ovvero colui che con Diplo fondò i Major Lazer per poi uscirne).

C’è da dire che il video è incredibile, soprattutto per come siano riusciti a ottenere il massimo del risultato con il minimo delle risorse, cioè qualche ballerino capace e vestito bene, e un parcheggio che sarà almeno di un autolavaggio. Un’atmosfera che sembra in tutto e per tutto quella di un Soul Train aggiornato ai tempi di Instagram, per quanto, grazie al Cielo, nel video non c’è neanche l’ombra di uno smartphone.

Corpi neri che ballano sudati, vestiti colorati, funk e un clima retrò che ultimamente nel pop è tornato tantissimo e che sicuramente deve tanto se non tutto a Yvette Marie Stevens, in arte Chaka Khan. E avendo spento quest’anno la sua 65esima candelina, è proprio il caso di chiamarla Regina.