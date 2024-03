Chadia, ‘Filo spinato – la superbia’ è una dedica alle donne che hanno subito violenza

È uscito oggi Filo spinato – la superbia, il nuovo singolo di Chadia nonché il secondo associato ai sette peccati capitali dopo Bondage – la gola.

Filo spinato – la superbia, volutamente pubblicato l’8 marzo, racconta di cosa significa per una donna andare avanti dopo aver subito una violenza e vuole essere una dedica a tutte quelle donne che ogni giorno lottano contro i fantasmi di un passato e che affrontano un percorso di guarigione.

Chadia - Filo spinato - la superbia

Proprio per questa ragione con questa canzone Chadia sostiene WeWorld, l’organizzazione italiana che difende i diritti delle donne e dei bambini in 27 paesi del mondo e che in questi giorni ha lanciato la campagna #Maipiùinvisibili (attiva dal 4 al 16 marzo, con donazione al numero solidale 45590), una raccolta fondi che andrà a sostenere il programma nazionale di WeWorld contro la violenza sulle donne che che unisce a prevenzione e sensibilizzazione – strumenti fondamentali per contrastare la violenza – l’intervento sul territorio grazie a degli Spazi Donna WeWorld presenti in alcuni dei quartieri difficili di alcune città italiane come Napoli (Scampia), Milano (Giambellino e Corvetto), Roma (San Basilio), Cosenza, Pescara e Bologna. A supporto della campagna #Maipiùinvisibili alcune delle testimonianze raccolte dal progetto sono state condivise da Chadia sui propri social.