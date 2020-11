Cesare Cremonini si racconta nel libro ‘Let Them Talk. Ogni canzone è una storia’

Si intitola Let Them Talk. Ogni canzone è una storia il libro che Cesare Cremonini pubblicherà il 1° dicembre. Su Instagram lo definisce «un concerto di parole: sulle mie canzoni e sulla mia vita, del passato ma anche del presente e del futuro, di una generazione e del suo modo di pensare».

Nel libro, scrive in una anticipazione l’Ansa, ogni canzone diventa una chiave di lettura del mondo. «Faccio canzoni solo quando trovo un punto di incontro. Con vite devastate, vissute fino in fondo. Con gli uomini e le donne che hanno già amato, sofferto e dato. Anche se le mie canzoni restano sospese in un sentimento leggero, che tende alla gioia, è proprio in quelle vite che trovo l’interlocutore ideale, nel punto di contatto in cui siamo fragili. È lì che finiamo per somigliarci tutti».

«Questo libro» scrive Cremonini su Instagram «non cercherà di raccontare le mie diversità, ciò che mi rende unico per i dolori vissuti, per le cadute o per le fortune e i successi. Al contrario. È nato, come tutte le mie canzoni, per far omaggiare la vita e far incontrare la mia storia con quelle di chi vi entra o ci passa accanto. Le canzoni, tutte le canzoni, sono piene di metafore convincenti, ma quella che preferisco è già qui, la state leggendo. Anche Tu, come Me».