Cesare Cremonini: nuovo singolo e tour negli stadi

Cesare Cremonini è tornato: a due anni dal suo ultimo tour negli stadi, stanotte il cantautore pubblicherà il nuovo brano Ora che non ho più te, oltre ad aver annunciato il ritorno dal vivo nel 2025 con ‘Cremonini Live25’, un tour negli stadi di tutta Italia.

Il singolo è il primo estratto dal nuovo disco che non ha ancora una di uscita, questa la copertina:

«Ora che non ho più te è una canzone reale. L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. “Ora che non ho più te non riposo mai”. Non c’è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino», ha dichiarato Cremonini. «È il sipario che si apre su un progetto fatto di tante scenografie che svelerò canzone dopo canzone. In questo brano c’è tutta la voglia di tornare a parlare un linguaggio più reale, delle cose che vivo, senza nascondermi. Sto attaccato alla vita: lavoro, viaggio, conosco, mi butto nelle esperienze. Anche le scelte musicali rispecchiano questo atteggiamento, è un brano che vuole farti cantare, urlare, ballare con i piedi per terra».

Queste invece le date del tour 2025:

8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno Bologna, 20 giugno Bologna, 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma. La vendita generale si aprirà alle ore 11:00 di venerdì 27 settembre mentre i titolari di Carta American Express potranno accedervi in anteprima esclusiva a partire dalle ore 10:00 di martedì 24 settembre. A partire dalle ore 10:00 di giovedì 26 settembre, i biglietti saranno invece disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation.