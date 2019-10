Cesare Cremonini, il 29 novembre uscirà il best of con 6 inediti

Si intitola Cremonini 2C2C The Best Of, sarà pubblicata il prossimo 29 novembre ed è l’antologia che copre i primi vent’anni di musica di Cesare Cremonini. Anzi, una super antologia composta 6 CD: conterrà 6 pezzi inediti, 32 canzoni rimasterizzate, 18 fra demo casalinghi e take alternative, 15 strumentali realizzati dal 1999 a oggi, 16 versioni per pianoforte e voce.

“Dev’essere così, che tutto quel che accade ha un senso: è stato questo il mantra, la pratica meditativa che mi ha accompagnato sempre, fin dal giorno in cui è iniziata la mia carriera, in particolare modo quella decisamente più consistente da solista”, ha detto Cremonini. “Bene, il significato di questo verso alla fine si è rivelato in tutto il suo valore: tutti i miei album hanno fatto parte di una grande biografia musicale. Un proposito paziente e premeditato, ma che non ho mai dato per scontato. Per scrivere le canzoni di una vita non basta volerlo. Bisogna saper crescere insieme alla musica. Lasciarla accadere sempre. Io l’ho fatto e ora, a vent’anni dall’inizio, ho aperto Il forziere che contiene tutto il mio presente, il mio passato e una bella parte del prossimo futuro”.

Il 21 giugno partirà da Lignano il tour 2020 del cantante che toccherà stadi e arene di Milano, Padova, Torino, Firenze, Roma e Bari, per chiudersi all’Autodromo di Imola il 18 luglio.