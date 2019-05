Cesare Cremonini all’Autodromo di Imola

Dopo l’annuncio delle date negli stadi, Cesare Cremonini ha deciso di togliersi anche uno sfizio particolare. Per i 20 anni di carriera, Cremonini si prenderà anche l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Le date partiranno da Lignano il 21 giugno, per toccare San Siro il 27 giugno, Padova il 30, lo Stadio Olimpico di Torino il 4 luglio, il Franchi di Firenze il 7, Roma il 10 luglio, Bari il 14 e l’Autodromo il 18 luglio.

“Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna. L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale”, ha detto Cremonini in un comunicato riguardo la chiusura del tour.