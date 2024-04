Céline Dion parla della sua malattia: «Niente mi fermerà»

Céline Dion mantiene il suo ottimismo mentre continua a combattere contro la malattia che l’ha affilitta, la sindrome della persona rigida .

La cantante canadese è apparsa sulla copertina di Vogue Francia e ha parlato delle condizioni di salute che le hanno impedito di esibirsi per diversi anni, condividendo anche pensieri sulla vita e su cosa la faccia veramente andare avanti.

«Non ho sconfitto la malattia, perché è ancora dentro di me e lo sarà per sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ricerca scientifica. Per ora devo imparare a conviverci», ha detto Dion al magazine. «Quindi questa sono io, ora. Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sul canto, sulla voce… devo imparare a conviverci adesso e a smettere di mettermi in discussione». «All’inizio mi chiedevo: ‘Perché io? Come è successo? Cosa ho fatto? È colpa mia? La vita non ti dà risposte. Devi solo viverla».

La Dion ha spiegato che ha scelto di «allenarsi come un’atleta e lavorare sodo» invece di restare a casa e «cantare per me stessa». La sindrome della persona rigida è una malattia neurologica autoimmune che causa rigidità muscolare e spasmi molto dolorosi.

«Ho scelto di lavorare con tutto il mio corpo e la mia anima, dalla testa ai piedi, con un team medico», ha detto. «Voglio essere il meglio che posso essere». La cantante ha continuato dicendo che l’amore della sua famiglia, dei suoi figli e dei suoi fan è in definitiva ciò che l’ha aiutata a superare i momenti difficili.

«Le persone che soffrono di questa sindrome potrebbero non essere abbastanza fortunate o non avere i mezzi per avere buoni medici e buoni trattamenti», ha detto. «Ho questi mezzi e questo è un dono. In più, ho questa forza dentro di me. So che niente mi fermerà».

Céline Dion avrebbe dovuto andare in tournée nella primavera del 2023, ma ha cancellato il tour a fine 2022 dopo aver parlato delle sue condizioni in un video su Instagram.