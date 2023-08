Céline Dion, la sorella rivela: «Non riusciamo a trovare nessuna cura»

È da tempo che Céline Dion lotta contro gravi problemi di salute. Tre anni fa aveva cancellato il tour, per poi rivelare sui social, un anno più tardi, la causa della malattia che l’aveva costretta a fermarsi: “Ho un raro disturbo neurologico, la Stiff Person Syndrome”. Ovvero quella clinicamente detta, in italiano, “sindrome dell’uomo rigido”, disturbo caratterizzato da rigidità fluttuante del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, fobia legata a determinati compiti, tendenza a sussultare in maniera anomala e deformità anchilosanti.

Per anni, Dion non ha più dato concerti. Solo di recente l’abbiamo rivista ma in versione “attrice”, seppur nei panni di sé stessa, nel romantico Love Again con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan, per il quale ha cantato anche la title track.

E oggi arriva la sorella, Claudette, a dare nuovi dettagli sulla drammatica situazione di Céline. “Sta facendo di tutto per guarire”, ha dichiarato Claudette Dion al canadese Le Journal de Montréal, rivelando anche che oggi Céline vive insieme alla sorella Linda e ai suoi tre figli. “Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia così rara, e fa di tutto per mantenersi attiva”. Ma in due anni non c’è stato nessun miglioramento delle sue condizioni di salute. “Non riusciamo a trovare nessuna cura che funzioni. Ma non smettiamo di sperare”.

“Céline è sempre andata oltre le sue possibilità”, continua Claudette Dion nell’intervista. “Cerca sempre di essere la migliore, di essere sempre al top. A un certo punto il suo cuore e il suo corpo hanno forse cercato di dirle qualcosa. E ora è importante ascoltarli”.

“Questa sindrome colpisce una persona su un milione, e stiamo ancora capendo come affrontarla”, aveva detto la stessa Céline Dion lo scorso dicemnbre. “Sfortunatamente questi spasmi colpiscono ogni momento e aspetto della mia vita quotidiana. Tutto questo non mi permette di usare le corde vocali e cantare come ho sempre fatto”.