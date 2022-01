Celine Dion ha cancellato il tour negli Stati Uniti per problemi di salute

Celine Dion ha cancellato le date negli Stati Uniti del suo prossimo tour per problemi di salute. L’annuncio è arrivato ieri, sabato 15 gennaio: la leg americana del Courage World Tour sarebbe dovuta partire il 9 marzo da Denver e continuare fino al 22 aprile, ma la cantante è stata «in cura di recente per spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi». Il recupero, spiega il comunicato pubblicato sul suo sito, «sta prendendo più tempo di quanto sperasse».

«Speravo di stare meglio arrivata a questo punto, ma a quanto pare dovrò essere più paziente e seguire le indicazioni dei medici», ha detto Celine Dion. «Per i nostri show serve molta organizzazione e preparazione, per questo le decisioni che prendiamo oggi impatteranno quello che succederà tra due mesi».

Le date americane non sono state rimandate, ma annullate, con tanto di rimborso automatico dei biglietti. La leg europea del tour, invece, è regolarmente in piedi: la prima data sarà il 25 maggio a Birmingham.

«Sarò così felice quando mi rimetterò in salute e la pandemia sarà alle nostre spalle, non vedo l’ora di tornare sul palco», ha aggiunto Celine Dion. «Nel frattempo, sono commossa dalle parole di incoraggiamento che mi mandano tutti sui social media. Sento il vostro affetto e il vostro supporto, significa molto per me».