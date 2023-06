“Celebrity Hunted” 4: nel cast anche Ernia e Guè

Torna su Prime Video Celebrity Hunted, reality in cui alcune coppie di celeb devono fuggire da una squadra di agenti segreti disposti a tutto pur di catturarli. E in questa edizione ci sono anche due rapper, Guè ed Ernia, che partecipano come coppia insieme alle sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, a Raul Bova insieme a Rocio Munoz Morales, e a chiudere la coppia formata dai comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Nella scorsa edizione, Irama e Rkomi avevano partecipato insieme. Come sempre, i vip dovranno cercare di fuggire in giro per l’Italia spostandosi e cercando di non esser catturati dai cacciatori, il tutto con limitate risorse economiche.

La nuova stagione di Celebrity Hunted sarà trasmessa nel 2024.