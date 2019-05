C’è una traccia di Kanye West e Jay-Z con Andrea Bocelli

È apparsa in rete una traccia intitolata Living So Italian, incisa da Kanye West e Jay-Z. Probabilmente, la canzone risale al periodo Watch the Throne, l’album a quattro mani pubblicato nel 2011.

La particolarità di questa traccia? Contiene un campione di Andrea Bocelli, più precisamente di Con te partirò. Si sente nell’intro la voce alterata del tenore che canta uno dei suoi successi principali ma nella versione spagnola, Por ti volaré. Probabilmente, la canzone non è mai stata incisa in maniera ufficiale per l’utilizzo di questo campione.

Nel testo, oltre a citare alcune volte la parola Italian, i due passano attraverso alcuni stereotipi del nostro Paese. Soprattutto Jay-Z, quando si produce in queste rime: “Lucky Luciano is what they call me, paesano/A 100 keys at the piano/Plays across the Verrazano/El Padrino, in the villa in Venice, sippin’ vino“.

I più attenti si saranno accorti che le stesse parole vengono utilizzate da Mr. Carter anche in FuckWithMeYouKnowIGotIt dal suo disco Magna Carta… Holy Grail del 2013.