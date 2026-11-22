Oltre 20 mila firme per non far esibire Marilyn Manson a Wembley.

È questo il risultato – per ora momentaneo – di una petizione lanciata online per cercare di annullare la performance del musicista nello stadio londinese.

La data in questione è prevista per il 3 luglio 2027 al Wembley Stadium di Londra, tappa del (sic)est Stadium Tour degli Slipknot, in cui Manson è in cartellone come opening act insieme a Lorna Shore e Hatebreed.

A lanciare la petizione è stato Anton Georgiou, consigliere di Brent, borgo a nord-ovest di Londra, che ha chiesto a Wembley e Live Nation di escludere il musicista fino alla conclusione del suo procedimento legale. Manson, infatti, dovrà comparire davanti a una giuria il 15 novembre 2027 per una causa per violenza sessuale intentata dalla sua ex assistente.

Marilyn Manson is booked to support Slipknot at Wembley Stadium on 3 July 2027. Four months later, on 15 November, he’s due before a jury in Los Angeles in a civil sexual assault lawsuit brought by his former assistant. He denies the allegations. Brent councillor Anton Georgiou has started a petition asking Wembley and Live Nation to take him off the bill until the legal process has run its course. Thirteen domestic and sexual abuse charities have written to the stadium backing the call. You can sign here: https://t.co/u0N7pgMRp3 — Change.org UK (@UKChange) November 4, 2026

«Per le vittime di violenza sessuale è scoraggiante e profondamente preoccupante vedere che luoghi come Wembley offrano una tribuna a persone accusate di atti così atroci», si legge nella petizione.

«Un artista che continua a essere accusato di reati così gravi non dovrebbe esibirsi nel nostro stadio nazionale finché non sarà scagionato da tutte le accuse. Se il signor Warner venisse condannato nel prossimo processo, ciò si ripercuoterebbe in modo estremamente negativo sullo stadio, rischierebbe di causare un danno incalcolabile alla sua reputazione e invierebbe un messaggio sbagliato alle vittime di abusi sessuali».

Per ora la petizione ha raccolto più di 20 mila firme, ma non ci ancora state dichiarazioni in merito da parte dei musicisti o delle aziende coinvolte.