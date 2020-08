C’è una nuova statua dedicata a Prince

C’è una nuova statua in onore di Prince a Paisley Park, residenza e studio dell’artista. Una riproduzione dell’iconico Love Symbol che il musicista ha utilizzato dal 1992 e dall’album omonimo di cui era la copertina.

3 metri di altezza e due di larghezza, potete vederla qui sotto:

Alla base del Love Symbol, che combina i simboli tradizionali maschili e femminili, c’è una targa che recita il testo della canzone del 1985 Paisley Park: «For love is the colour / This place imparts (Paisley Park) / Admission is easy, just say you / Believe and come to this/ Place in your heart/ Paisley Park is in your heart».