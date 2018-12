C’è una nuova canzone di Axl Rose (forse)

Sembrerebbe che Axl abbia voluto farci il regalo di Natale. Un suo brano infatti, primo inedito in 10 anni, sarebbe stato trasmesso in un episodio dei Looney Tunes andato in onda proprio il 25 dicembre.

Nella puntata, la versione animata di Axl chiede a Bunny come raggiungere il Civic Centre, dove avrebbe dovuto suonare con i la sua band, gli Steel Underpants.

Bugs però lo informa sul fatto che un grosso meteorite sta per distruggere la terra, e che quindi non ci sarà nessun concerto. Axl sfodera i suoi nuovi, enormi, amplificatori e si mette a suonare la chitarra, in modo da distruggere il meteorite a suon di rock’n’roll.

Guardate qui:

Il brano che sentite si chiama Rock The Rock e, al momento, non ci sono conferme sul fatto che la voce sia quella di Axl o meno, anche se i fan hanno pochi dubbi.