C’è una canzone di Phil Collins perfetta per il countdown di Capodanno

C’è un giro di batteria che più di ogni altro è entrato nella coscienza popolare: è il fill discendente di In the Air Tonight by Phil Collins. Ecco, se volete iniziare l’anno nuovo con le 10 note di batteria più celebri del rock mettete il pezzo il 31 dicembre alle 23:56:40 (c’è chi scrive invece 23:56:20), e IL FILL per eccellenza suonerà proprio mentre l’orologio batte la mezzanotte.

If you play 'In The Air Tonight’ by Phil Collins on December 31st at 11:56:40 the drum break will play right as the clock strikes midnight. Start off your new year right. — Phil Collins (@PhilCollinsFeed) December 21, 2017

Nonostante sia entrato nella leggenda, Collins non dà grande importanza a quel passaggio, che pare abbia improvvisato durante una take della power ballad, primo singolo estratto dall’album solista di debutto Face Value del 1981. «Sembrano i versi di una foca», ha detto nel 2019 a proposito dei due secondi per i quali sarà sempre ricordato. E che danno una nuova definizione al countdown di Capodanno