C’è un nuovo video per ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla

A 40 anni dall’uscita di Lucio Dalla, disco omonimo e capolavoro del cantautore bolognese, esce oggi il nuovo video di L’anno che verrà, uno dei più grandi successi di Lucio.

Nella clip che potete vedere qui sopra vengono raccontati i minuti che precedono la mezzanotte, solitari, malinconici, sospesi tra presente e futuro. Quando l’uomo si riflette nel se stesso di domani che lo rassicura per i giorni che verranno: «È il 31 dicembre. Mancano pochi minuti all’inizio del nuovo anno. Il tempo di una canzone, il tempo per un uomo di scrivere una lunga lettera a se stesso. Il tempo di una vita» ha dichiarato il regista Marco Pellegrino. A partire dal 10 gennaio il video verrà proiettato nella sala cinema all’interno della Fondazione Lucio Dalla a Bologna. Se passate di lì non potete perderlo.