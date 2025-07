C’è un nuovo supergruppo che vuole rendere omaggio a Chris Cornell

Un nuovo progetto per rendere omaggio alla musica di Chris Cornell. È questa l’idea dietro a King Ultramega, un collettivo formato da musicisti di varie band come Soundgarden, Alice In Chains e Mastodon.

Il supergruppo – nato a scopo benefico – avrà una struttura libera con la formazione che continuerà a mutare durante le varie pubblicazioni che riguarderanno cover di brani di Cornell durante la sua carriera, dai Soundgarden agli Audioslave.

La prima formazione – che ha registrato una cover di Rusty Cage dei Soundgarden – vede William DuVall degli Alice In Chains alla voce, Bill Kelliher dei Mastodon alla chitarra, Charlie Benante degli Anthrax e dei Pantera alla batteria e Mark Menghi dei Metal Allegiance al basso, quest’ultimo a capo di tutto il progetto. Per le prossime uscite si parla di altri musicisti come Joe Satriani, Kenny Aronoff, Alissa White-Gluz degli Arch Enemy e Kim Thayil dei Soundgarden.

Proprio Thayil ha così parlato del progetto: «Sono davvero onorato di registrare insieme a tutti i fantastici musicisti che partecipano al progetto King Ultramega. Sono altrettanto orgoglioso che questo tributo celebri i Soundgarden e il talento compositivo di Chris. È davvero ammirevole che la partecipazione di tutti sostenga il lavoro della MusiCares Foundation».