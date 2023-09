C’è stata una sparatoria sul set del video di Sexyy Red

Nel giorno in cui Billboard US ha svelato la sua prima Top 50 di TikTok che vede al primo posto Sexyy Red con il singolo SkeeYee, la rapper americana è finita al centro di un terribile episodio di cronaca.

Secondo quanto raccolto da TMZ, Sexyy Red, il suo team e una serie di comparse stavano girando un nuovo videoclip dell’artista (una collaborazione con la rapper Sukihana) in un mercatino dell’usato all’Oakland Park in Florida quando una persona ha tirato fuori una pistola e ha iniziato a far fuoco. Due persone sono state colpite dai proiettili; una è morta sul colpo, l’altra è stata ricoverata in ospedale ma non sono state rivelate ulteriori notizie sulla sua condizione.

La polizia sta investigando per capire se c’è una connessione tra la sparatoria e il videoclip.